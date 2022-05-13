В Финляндии из-за роста цен упал спрос на кофе и красную рыбу

В финских магазинах начали меняться ценники, а спрос на некоторые продовольственные товары падать. Например, как пишет Yle, из-за взлетевшей цены упал спрос на лосося и кофе.

В Институте экономических исследований отмечают, что подорожание продуктов ускорится к концу лета и началу осени. Финские эксперты прогнозируют возможный рост более чем на 10% в год, что станет рекордным. Предыдущий максимум был установлен в 1964 году, когда цены на продукты взлетели на 12%.

За год в Финляндии сильнее всего подорожали кофе, рыба, пищевые растительные масла и груши. Рост цен связывают с пандемией, из-за которой подорожала электроэнергия, дизель и удобрения. Также свою лепту вносит специальная военная операция России на Донбассе. (фото pixabay.com, pixel2013)