Финские хоккеисты пока выступают за КХЛ

Из Континентальной хоккейной лиги вышел хельсинкский клуб «‎Йокерит», однако еще три финских хоккеиста продолжают играть в российских командах. Об этом сообщает yle.fi.

По информации новостного издания, в петербургском СКА остаются нападающий Лео Комаров и защитник Микко Лехтонен, а в челябинском «‎Тракторе» - нападающий Теему Пулккинен. Но ждет ли их дома наказание, то есть исключение из национальной команды за неподдержание санкций против России? Капитан финской сборной Йере Лехтинен говорит, что пока рано говорить об этом. Вопрос будет рассматриваться после окончания сезона в КХЛ.

Тем временем хоккеист Харри Сятери, выступавший за новосибирский клуб «Сибирь», вернулся на родину. Он рассказал изданию о том, что руководство клуба отнеслось к его решению с пониманием. Однако многие коллеги по льду отрицательно восприняли его позицию. Но на планы российских команд это не влияет – впереди матчи в плей-офф. Фото: Getty Images, All Over Press.