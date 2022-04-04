Карельская лыжница заняла одиннадцатое место на Чемпионате России

В столице Коми завершились состязания, прошедшие в рамках Чемпионата России по лыжным гонкам. В масс-старте на 30 км свободным стилем карельская лыжница Ольга Жолудева показала достойный результат.

Спортсменка финишировала одиннадцатой среди женщин. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и спорта.

Напомним, ранее Ольга перенесла коронавирус. Однако она нашла в себе силы показать хорошие результаты в середине марта – Ольга Жолудева вошла в десятку сильнейших на юниорском первенство России в Кировской области. Фото: vk.com/minsportkarelia.