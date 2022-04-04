04 апреля 2022, 10:35
Спорт

Карельская лыжница заняла одиннадцатое место на Чемпионате России

В Сыктывкаре завершились соревнования по лыжным гонкам

В столице Коми завершились состязания, прошедшие в рамках Чемпионата России по лыжным гонкам. В масс-старте на 30 км свободным стилем карельская лыжница Ольга Жолудева показала достойный результат.

Спортсменка финишировала одиннадцатой среди женщин. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и спорта.

 

Напомним, ранее Ольга перенесла коронавирус. Однако она нашла в себе силы показать хорошие результаты в середине марта – Ольга Жолудева вошла в десятку сильнейших на юниорском первенство России в Кировской области. Фото: vk.com/minsportkarelia.

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новости Карелии
чемпионат России
лыжные гонки
Ольга Жолудева
соревнования