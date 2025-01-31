Финны отрепетируют защиту границы от мигрантов из России

Финские правоохранительные органы проводят масштабные учения под названием LUKKO 25, которые направлены на предотвращение так называемого «управляемого» въезда мигрантов. Как сообщает финская Пограничная служба, эти учения продлятся с января текущего года до марта.

Учения проходят под руководством Пограничной службы Финляндии и будут включать несколько этапов.

В первую очередь будут проведены подготовительные мероприятия в столичном регионе, а затем, в течение нескольких месяцев, учения охватят восточную границу страны с Россией.

В учениях примут участие не только пограничники, но и представители полиции, таможни, органов здравоохранения, а также вооруженные силы Финляндии. // фото: freepik.com