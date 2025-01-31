Финляндия отправила Украине военную помощь на сотни миллионов евро

Финляндия утвердила 27-й пакет военной помощи для Украины, оцененный в 198 миллионов евро. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на заявление Министерства обороны страны.

Конкретные детали поставки, включая перечень вооружения, сроки доставки и маршруты, остаются засекреченными. Это связано с мерами безопасности и оперативными соображениями, уточняет издание.

Ранее стало известно, что с начала этого года Финляндия и Украина запустят совместное производство боевых беспилотников. // фото: pixabay.com