31 января 2025, 15:43
Финляндия

Финляндия отправила Украине военную помощь на сотни миллионов евро

Хельсинки продолжает поддерживать Киев: выделен 27-й пакет военной помощи

Финляндия утвердила 27-й пакет военной помощи для Украины, оцененный в 198 миллионов евро. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на заявление Министерства обороны страны. 

Конкретные детали поставки, включая перечень вооружения, сроки доставки и маршруты, остаются засекреченными. Это связано с мерами безопасности и оперативными соображениями, уточняет издание. 

Ранее стало известно, что с начала этого года Финляндия и Украина запустят совместное производство боевых беспилотников. // фото: pixabay.com

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Метки: 
Новости Финляндии
Украина
беспилотники
военная помощь