14 мая 2024, 21:12
Финны одобрили закон о беженцах на границе с Россией
Мигрантов из России будут принудительно выдворять сразу на границе
В Финляндии единогласно одобрили закон о принудительном выдворении. Теперь беженцам смогут отказывать в предоставлении убежища прямо на границе с РФ, передает Yle.fi.
Законопроект принял 14 мая Финский конституционный комитет. Это может привести к открытию границы.
- По мнению парламентского комитета по конституционному праву, закон о пограничных процедурах может быть принят без каких-либо препятствий со стороны Конституции,
- сказано в публикации.
Так финны хотят ограничить прием мигрантов из третьих стран. Увеличение их числа они ранее назвали причиной закрытия границы Финляндии с Россией. // фото: pixabay.com