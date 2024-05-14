Финны одобрили закон о беженцах на границе с Россией

В Финляндии единогласно одобрили закон о принудительном выдворении. Теперь беженцам смогут отказывать в предоставлении убежища прямо на границе с РФ, передает Yle.fi.

Законопроект принял 14 мая Финский конституционный комитет. Это может привести к открытию границы.

- По мнению парламентского комитета по конституционному праву, закон о пограничных процедурах может быть принят без каких-либо препятствий со стороны Конституции,

- сказано в публикации.

Так финны хотят ограничить прием мигрантов из третьих стран. Увеличение их числа они ранее назвали причиной закрытия границы Финляндии с Россией. // фото: pixabay.com