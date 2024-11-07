Финны оценили возможность улучшения отношений с Россией

Жители Финляндии не верят о то, что отношения между их страной и Россией могут улучшиться в ближайшие 10 лет. Таковы данные соцопроса, результаты которого приводит Yle.

Отмечается, что 84 процента финнов не видят возможности улучшения отношений между двумя государствами в ближайшее десятилетие.

Напомним, ранее власти Суоми заявили, что предстоящей зимой могут открыть в качестве эксперимента один пункт пропуска на российско-финляндской границе. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo