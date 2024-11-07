Финн на лыжах четыре раза пересек границу с Россией

Уездный суд Кайнуу оштрафовал гражданина Финляндии за незаконное пересечение государственной границы. Инцидент произошел еще в апреле прошлого года, передает Yle.fi.

Выяснилось, что мужчина четыре раза пересек границу между Финляндией и Россией на лыжах в районе Суомуссалми. При этом у него не было никаких документов, и он миновал официальные пункты пропуска.

Суд признал мужчину виновным в нарушении границы и назначил штраф в размере 20 суточных ставок. Подсудимый полностью признал свою вину. // фото: pexels.com