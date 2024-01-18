Финны обсуждают готовность бомбоубежищ к войне

Готовность бомбоубежищ к возможной войне обсуждают в Финляндии. Местные власти объясняют гражданам, как проверять их работоспособность, указывают адреса.

В частности, финская служба спасения разместила на своем сайте информацию о ситуации с бомбоубежищами в Южной Карелии.

- Это убежища для населения, принадлежащие муниципальным властям, обычно имеются только в крупнейших муниципалитетах. Если в сельской местности или районах частных домов нет общих убежищ, то о мерах защиты придется позаботиться самостоятельно,

- сказано в материале.

Заканчивается публикация адресами восьми убежищ в Лаппеенранте и пяти в Иматре. Некоторые из них расположены в школах, другие находятся в подземных паркингах торговых центров. // фото: pexels.com