18 января 2024, 16:48
Финны обсуждают готовность бомбоубежищ к войне
Гражданам Финляндии напоминают о бомбоубежищах и учат проверять их готовность
Готовность бомбоубежищ к возможной войне обсуждают в Финляндии. Местные власти объясняют гражданам, как проверять их работоспособность, указывают адреса.
В частности, финская служба спасения разместила на своем сайте информацию о ситуации с бомбоубежищами в Южной Карелии.
- Это убежища для населения, принадлежащие муниципальным властям, обычно имеются только в крупнейших муниципалитетах. Если в сельской местности или районах частных домов нет общих убежищ, то о мерах защиты придется позаботиться самостоятельно,
- сказано в материале.
Заканчивается публикация адресами восьми убежищ в Лаппеенранте и пяти в Иматре. Некоторые из них расположены в школах, другие находятся в подземных паркингах торговых центров. // фото: pexels.com