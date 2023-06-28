Финны не могут избавиться от имени Ленина уже второе столетие

Это вечная финская проблема. Еще в 1941 году, когда оккупанты вошли в Петрозаводск, то первое с чего начали – это с разборки памятника Владимиру Ленину на одноименной площади.

Но дьявол в деталях: конечно, враги помнили, что именно этот человек сделал в свое время шикарный новогодний подарок в декабре 1917 года, даровав Финляндии независимость. То есть пришлось памятник разбирать аккуратно и аккуратно же складывать в нынешнем Губернаторском парке.

Однако те же финны долго терпели парк Ленина в Хельсинки, но последние события в России совсем расстроили наших соседей, и они опять взялись за изгнание Ленина. Ну-ну… (Видео)