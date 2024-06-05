05 июня 2024, 19:01
Финляндия

Финны наблюдают летающие объекты на границе с Россией

В погранслужбе Суоми рассказали об объектах в небе в приграничной зоне

Финские пограничники регулярно наблюдают на границе с Россией некие летающие объекты. Об этом рассказал заместитель командующего Пограничной службой Северной Карелии Самули Муртонен. Его слова приводит Yle.

Пограничник при этом не стал вдаваться в подробности о том, какие именно воздушные объекты попадают в поле зрения финских специалистов. Он считает, что эти объекты могут выполнять наблюдательные функции.

Муртонен также добавил, что взаимодействие финских и российских пограничников не изменилось. Если они, например, встречаются на пересеченной местности, то приветствуют друг друга. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo

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Финляндия
пограничная служба
граница
летающие объекты
самули муртонен