Житель Финляндии прорвался в Россию и исчез

В конце мая житель Финляндии незаконно пересек границу с Россией в районе населенного пункта Вайниккала. До сих пор его судьба неясна, сообщает Yle.fi со ссылкой на Пограничную службу Юго-Восточной Финляндии.

Отмечается, что спустя некоторое время финские пограничники получили информацию о задержании мужчины от российских коллег. Однако до сих пор судьба человека остается неизвестной.

Власти Суоми в настоящее время пытаются получить дополнительные данные о нарушителе от россиян. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo