04 июня 2024, 17:46
Житель Финляндии прорвался в Россию и исчез
Финские пограничники выясняют судьбу мужчины, который незаконно пересек восточную границу
В конце мая житель Финляндии незаконно пересек границу с Россией в районе населенного пункта Вайниккала. До сих пор его судьба неясна, сообщает Yle.fi со ссылкой на Пограничную службу Юго-Восточной Финляндии.
Отмечается, что спустя некоторое время финские пограничники получили информацию о задержании мужчины от российских коллег. Однако до сих пор судьба человека остается неизвестной.
Власти Суоми в настоящее время пытаются получить дополнительные данные о нарушителе от россиян. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo