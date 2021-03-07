Финнам начнут компенсировать полученные в отпуске страдания

В Финляндии впервые комиссия по разрешению потребительских споров установила компенсацию за утрату удовольствия от отпуска. Ее размер может составить в среднем около 100 евро за одну поездку, сообщает телерадиокомпания Yle.fi.

Для получения компенсации повод должен быть более серьезным чем просто испорченное настроение, плесень в номере или разочарование во время туристической поездки.

Возмещение можно будет получить за укус клопа или отравление гостиничной едой. То есть фактически речь идет о каком-то вреде здоровью. (фото astv.ru)