07 марта 2021, 08:30
Финнам начнут компенсировать полученные в отпуске страдания
Возмещение полученных во время турпоездки страданий может составить около 100 евро
В Финляндии впервые комиссия по разрешению потребительских споров установила компенсацию за утрату удовольствия от отпуска. Ее размер может составить в среднем около 100 евро за одну поездку, сообщает телерадиокомпания Yle.fi.
Для получения компенсации повод должен быть более серьезным чем просто испорченное настроение, плесень в номере или разочарование во время туристической поездки.
Возмещение можно будет получить за укус клопа или отравление гостиничной едой. То есть фактически речь идет о каком-то вреде здоровью. (фото astv.ru)