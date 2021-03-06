Финны отказали Китаю в аренде аэродрома для полетов к полюсу

Мэр города Кемиярви Атте Рантанен проинформировал, что вооружённые силы Финляндии отклонили предложение Института полярных исследований Китая о покупке или аренде аэропорта в городе, сообщает сетевое издание «Kadara».

Военные сделали это по соображениям безопасности, добавляет мэр.

По официальной версии, аэродром необходим китайцам для выполнения полетов на Северный полюс в целях исследования климата и окружающей среды Арктики.

По словам Рантанена, китайский институт был готов выделить 40 млн евро на увеличение взлетно-посадочной полосы, чтобы с неё мог взлетать и садиться тяжелый реактивный самолет с различным измерительным оборудованием.

Советник Министерства обороны Ану Саллинен заявила, что взлетно-посадочная полоса находится рядом с крупнейшим в Европе артиллерийским полигоном Роваярви и вряд ли может быть продана иностранной государственной организации.

Сейчас у Института полярных исследований Китая есть научная база в Ню-Олесунне на архипелаге Шпицберген. У Китая есть два исследовательских ледокола для изучения Арктики и Антарктики, также идет строительство арктического атомного ледокола.

Фото с сайта kadara.ru