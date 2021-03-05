Финляндия не сможет выпускать «Спутник V» из-за отсутствия мощностей

Россия заявила о готовности предоставить Финляндии технологию производства вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости.

В четверг по инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор экс-президента Тарьи Халонен со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Российской стороной было заявлено о готовности, в случае заинтересованности Финляндии, предоставить соответствующие технологии и наработки для открытия производства вакцины на месте.

Однако главный врач отделения профилактики инфекционных заболеваний и вакцинации Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Ханна Нохинек, заявила, что в стране нет соответствующего промышленного производства.

"В Финляндии есть опыт разработки и производства вакцин на основе аденовирусных векторов, но необходимо создавать крупномасштабные производственные мощности, соответствующие надлежащей производственной практике (GMP)",

- отметила специалист.

GMP - правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского применения.

Халонен, которая входит в европейскую группу ВОЗ по борьбе с COVID-19, позже в комментарии телеканалу MTV3 рассказала, что связывалась с Матвиенко по просьбе Организации по поводу лицензирования вакцины.

"Я поблагодарила за информацию и сказала, что у меня нет полномочий что-то на это говорить, кроме как то, что я передам это в правительство министру Киуру (Криста Киуру, министр по делам семьи и базовых услуг - ред.)",

- отметила экс-президент.

Фото с сайта РИА Новости