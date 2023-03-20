20 марта 2023, 12:07
Финляндию вновь признали самой счастливой страной мира
Суоми остается самой счастливой страной шестой год подряд
Финляндия вновь признана самой счастливой страной в мире. Суоми лидирует в рейтинге шестой год подряд, сообщает РИА Новости.
Тройка лидеров осталась неизменной в сравнении с прошлым годом. На втором месте рейтинга Дания, на третьем - Исландия. Россия заняла 70-е место в списке счастливых стран.
При определении уровня счастья в разных государствах исследователи оценивают шесть критериев: социальную поддержку, доход, здоровье, свободу, щедрость и отсутствие коррупции. Впервые рейтинг был опубликован в 2012 году. // Фото: unsplash.com