Финляндия закрывает представительство в Мурманске

В Министерстве иностранных дел приняли решение о временном закрытии мурманского отделения Генерального консульства, сообщает Фонтанка.ру. В ведомстве посчитали, что пока нет необходимости содержать офис в столице Кольского Заполярья, так как его основные задачи значительно сокращены.

Такое решение распространяется только на мурманское представительство, отмечается в публикации. Остальные представительства продолжат работу. И такие меры не влияют на работу посольств России в Финляндии.

Напомним, в мурманске представительство было основано в 1992 году. В течение трех десятилетий сферой его деятельности были вопросы иммиграции, двусторонние контакты и развитие регионального и приграничного сотрудничества. // Фото: vk.com/konsulaattimurmansk.