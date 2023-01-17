17 января 2023, 15:42
Финны незаконно проникли на территорию Карелии ради фотографий
Пятерых молодых граждан Финляндии оштрафовали за визит в нашу республику
Группу молодых финнов оштрафовали в Финляндии за незаконный переход границы с РФ. Они решили сфотографироваться с российским пограничным столбом, передает Yle.
Фотосессия состоялась еще в октябре минувшего года в Париккале. Четверо молодых людей перешли через границу в Карелию, пятый их фотографировал на финской стороне.
Всем фигурантам дела около 20 лет. Каждый по решению суда заплатит 120 евро. // фото: pixabay.com