Финны незаконно проникли на территорию Карелии ради фотографий

Группу молодых финнов оштрафовали в Финляндии за незаконный переход границы с РФ. Они решили сфотографироваться с российским пограничным столбом, передает Yle.

Фотосессия состоялась еще в октябре минувшего года в Париккале. Четверо молодых людей перешли через границу в Карелию, пятый их фотографировал на финской стороне.

Всем фигурантам дела около 20 лет. Каждый по решению суда заплатит 120 евро. // фото: pixabay.com