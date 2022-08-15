Финляндия решила укрепить военный потенциал

Финский премьер-министр Санна Марин по итогам встречи премьер-министров стран Северной Европы в Осло заявила о том, что Финляндия вложила большие деньги в новые истребители и готова инвестировать еще больше.

Также, по словам политика, страна работает над укреплением военного потенциала и намерена продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией, пишет ТАСС.

«Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением. <...> Мы вложили очень большую сумму в новые истребители и готовы инвестировать еще больше в будущем. Поскольку реальность такова, что у страны есть агрессивный сосед, мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем», - приводит издание слова финского политика.

Также Санна Марин заявила, что Финляндия тесно работает с НАТО и готовится к еще более тесному взаимодействию. (фото РИА Новости, Алексей Витвицкий)