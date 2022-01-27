Финляндия продлила ограничения на границе из-за коронавируса

После новогодних праздников чуда не произошло. Граница с Финляндией по-прежнему закрыта для жителей Карелии, как и миллионов россиян.

Власти Суоми сегодня, 27 января, вновь продлили действие введенных из-за пандемии ограничений на внешних границах, сообщает ТАСС. На этот раз до 14 февраля. При этом с февраля будут сняты ограничения на границе для прибывающих в Финляндию из стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.

От въезжающих из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, будут требовать сертификат о вакцинации или перенесенном в последние полгода заболевании, свежий отрицательный результат теста. В основном эти требования касаются туристов.

Из России в Финляндию сейчас разрешен въезд для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений. Также можно попасть в страну при неотложных семейных обстоятельствах. Это может быть рождение ребенка, серьезная болезнь родственника, собственная свадьба, встреча с родственниками. Также въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

Границы для российских туристов все еще закрыты. Между двумя государствами возобновлено железнодорожное и авиа- сообщение. (фото pixabay.com, Pexels)