Финна посадили на 13 лет за сексуальное насилие над 45 мальчиками

Гражданин Финляндии Туомо Олави Вяликангас отправится за решетку на 13 лет за нездоровую любовь к детям. В Хельсинки окружной суд признал его виновным почти в 60 в сексуальных преступлениях, пишет Yle.

Жертвами 48-летнего мужчины стали мальчики в возрасте 13-17 лет, это 45 подростков. В 2018-2020 годах Вяликангас знакомился с ними через соцсети под многочисленными фальшивыми именами. Потом он назначал встречи с несовершеннолетними в офисе, дома, в лесу или машине.

Ранее Вяликангас дважды был приговорен к тюрьме за аналогичные преступления. Педофил был на испытательном сроке, который должен был закончиться в этом году.

Сейчас ему вынесли совокупный приговор без права на условно-досрочное освобождение. Суд счел мужчину крайне опасным. // Фото: Silja Viitala / Yle