Финляндия открывает границы для новой категории лиц

Погранохрана Финляндии обновила инструкции на въезд в страну в соответствии с новым постановлением госсовета, сообщает yle.fi.

Участие абитуриента в экзаменах теперь является неотложным личным обстоятельством. При этом отмечается, что подобные обстоятельства рассматриваются в индивидуальном порядке во время пограничной проверки.

«Сдача вступительных экзаменов в учебное заведение, требующая личного присутствия абитуриента, также рассматривается как основание для въезда в страну по личным обстоятельствам. Неотложные или иным образом обоснованные личные обстоятельства рассматриваются в индивидуальном порядке во время пограничной проверки. Если есть возможность взять с собой документы, подтверждающие ситуацию, это может упростить пограничный контроль»,

– говорится в руководстве.

Финские власти напоминают, что попасть в страну можно только при наличии крайне веской причины. Справка об отрицательном тесте на коронавирус сама по себе не дает права на въезд.

Нынешние ограничения действуют до 15 июня. Будут ли они пролонгированы – неизвестно. // Фото: yle.fi