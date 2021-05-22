Умер любимец президента Финляндии – Ленну

В Суоми умер фотогеничный бостон-терьер Ленну. Домашний любимец президента Финляндии Саули Ниинисте и его супруги Йенни Хаукио скончался 21 мая в результате быстро прогрессировавшей опухоли мозга. Печальное известие сообщило Yle.fi. Четвероногому другу президента было десять лет.

Ленну покорил сердца финнов. Его часто можно было увидеть на семейных портретах президентской четы и во время праздничных видеотрансляций. Но в последние годы пес перестал появляться перед камерами.

По сообщению издания, причиной такого затворничества стало активное обсуждение в обществе проблем, связанных с селекцией отдельных пород собак. (фото news.sb.by)