21 мая 2024, 14:43
Финляндия откажется от российской ширины железнодорожной колеи
Финны изучают возможность перевести железнодорожную колею на европейские стандарты
Министерство транспорта Финляндии прорабатывает возможность перевода железнодорожной колеи на европейские стандарты. Чтобы это сделать, надо отказаться от ширины, которая существует теперь, передает Yle.fi.
Она была заложена еще в те годы, когда Финляндия входила в состав Российской империи.
- Изучаем, как быстро, при каких технологиях и при каком бюджете можно было бы поэтапно изменить ширину колеи железных дорог в соответствии с европейским стандартом,
- заявила министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.
Она отметила, что вопрос очень важен «с точки зрения безопасности поставок и положительно скажется на Финляндии».
Первым построенным по европейским стандартам станет участок железной дороги между Раахе и Хаапаранта. // фото: freepik.com