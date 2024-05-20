Продвигавший карельский язык финский архиепископ уходит на пенсию

Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии Лев покинет свой пост. Официально объявили, что он уйдет на пенсию по собственному желанию. Однако не все так просто, передает Yle.

Архиепископ останется на своем посту до окончания 2024 года, а потом изберут нового. Считается, что Священный Синод Православной Церкви благословил просьбу 76-летнего Льва.

Однако для его ухода могут быть и другие причины, сообщает издание. Архиепископ - «страстный поклонник карельского языка и культуры», он занимал пост президента Общества карельского языка с момента его основания.

Однако в начале мая полицейские объявили, что начнут предварительное расследование деятельности этого общества из-за финансовых нарушений. // фото: pexels.com