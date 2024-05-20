Финляндия может начать постепенно открывать границу с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр страны Петтери Орпо, его слова приводит Yle Radio Suomi.

Как отметил чиновник, в том случае, если в стране будет принят закон о выдворении просителей убежища, то Финляндия попробует открыть хотя бы один пункт пропуска на границе. Премьер-министр подчеркнул, что, если получится наладить сотрудничество по обе стороны границы, то появится возможность открыть и другие погранпункты.

Орпо добавил, что этой весной на границе не наблюдается роста числа незаконных пересечений. Однако с российской стороны по-прежнему находятся тысячи мигрантов, готовых отправиться в Суоми при первой возможности, поэтому риски сохраняются, сказал чиновник. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo