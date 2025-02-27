Финляндия начала учения на Балтике

Военно-морские силы Финляндии начали учения в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Суоми.

Отмечается, что зимние учения пройдут в Финском заливе с 27 февраля по 5 марта. Они проводятся ежегодно.

Тренировочные мероприятия включают постановку морских мин, стрельбу и различные виды навигационных упражнений в зимних условиях. В учениях примут участие 6-я и 7-я эскадрильи надводных кораблей, а также эскадрилья материально-технического обеспечения.