Фигуристку Евгению Медведеву госпитализируют

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева в ближайшее время будет госпитализирована в одну из столичных клиник. Причиной этого стала обострившаяся травма спины, которая не дает спортсменке спокойно жить.

Как сообщает «Р-Спорт», из-за травмы и госпитализации Медведева не примет участия во втором этапе Кубка России, который пройдет в Москве 10-13 октября. К тому же не исключен вариант, при котором спортсменка будет вынуждена пропустить весь сезон.

Напомним, ранее Евгения Медведева вернулась в группу своего прежнего тренера Этери Тутберидзе после двух лет тренировок в Канаде.

Медведева дважды становилась чемпионкой мира. На ее счету также серебряная медаль Олимпийских игр.