Фигурист Костомаров вышел из больницы, но вернется туда

Олимпийский чемпион Роман Костомаров сообщил 6 июля в своем аккаунте в соцсети, что его выписали из больницы на Коммунарке. Однако источник сообщил РИА Новости, что фигурист вернется в клинику.

Спортсмену предстоит теперь протезирование рук.

- Роман еще будет лечиться в больнице, процесс протезирования рук не завершен. Скорее всего, как ранее и сообщалось, он полноценно вернется домой в августе,

- заявил собеседник агентства.

Напомним, Костомаров попал с пневмонией в реанимацию 10 января. Развился некроз, ему провели ряд ампутаций.

Чемпион был на грани жизни и смерти, но недавно опубликовал несколько видеозаписей с тренировками после протезирования. // фото: K/On/Off/Telegram