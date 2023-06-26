Фигурист Костомаров показал тренировку на протезах

46-летний российский фигурист Роман Костомаров показал, как тренируется на велотренажере с протезами на обеих ногах. Олимпийский чемпион выложил короткое видео в запрещенной в России социальной сети. Запись распространилась в других мессенджерах.

«Ох уж непросто это все… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше», - приводит слова Костомарова «Лента».

Подписчики восхитились силе духа и мощи спортсмена, пожелали ему сил

В начале года фигурист оказался в больнице с пневмонией. На фоне осложнений перенес несколько ампутаций. // фото скриншот/ видео VK-паблик «Абзац»