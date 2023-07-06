Не явившиеся в военкомат россияне не смогут сдать экзамен на права
Об ограничениях, которые грозят россиянам, не явившимся в военкомат, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников. Его слова приводит сегодня РИА Новости.
«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. - Прим. ред.), в общей системе федеральной информационной линии Госавтоинспекции <...>. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги»,
- заявил Черников.
Уклоняющиеся от призыва не смогут заменить водительское удостоверение, получить права, провести регистрационно-экзаменационные действия.
Ограничения коснутся граждан, которые в течение 20 дней после получения повестки не явятся в военкомат. Запреты снимут, когда человек явится в военкомат.
Ранее сообщалось, что единый реестр военнообязанных планируют запустить не ранее начала осеннего призыва. // фото freepik.com