Фестиваль умного кино пройдет в Петрозаводске

Третий раз в столицу Карелии приедет фестиваль польских фильмов «Висла». По традиции это будет качественное, умное кино, которое неохотно берут коммерческие кинотеатры.

Фестиваль пройдет с 11 по 16 сентября на базе кинотеатра «Премьер и «Agriculture Club».

Его откроет фильм Яна Комасы «Тело Христово», вошедший в этом году в шорт-лист премии «Оскар» и совсем немного в финальном голосовании проигравший «Паразитам» Пон Джун Хо.

Фильм «Тело Христово» основан на реальных событиях и повествует о том, как 20-летний Даниэль, переживший в заключении духовное перерождение, мечтает посвятить себя служению богу, однако судимость за плечами этому препятствует. Воспользовавшись случаем, он выдает себя за выпускника семинарии и занимает место заболевшего пастора в приходе небольшого провинциального городка.

Также в ходе фестиваля зритель увидит короткометражки от молодых польских режиссеров, стильный и ироничный чёрно-белый арт-хаус «Пан Т», семейные фильмы и фантастику.

Особое внимание организаторы предлагают обратить на документальный фильм «О животных и людях» - о руководителях Варшавского зоопарка. Этот фильм считается одной из лучших европейских документальных картин новейшего времени.

Закроет программу фестиваля психологическая драма «Супернова» Бартоша Крухлика.

Стоимость билетов 100 рублей.

В кинотеатре "Премьер" в связи эпидемиологической обстановкой количество мест на сеансах ограничено до 30 человек. Бронирование билетов с 14.00 до 16.00 по телефону 59-90 – 30.

Полная программа фестиваля здесь.