Фестиваль ряпушки проведут осенью на карельском и русском языках

Полюбившийся многим фестиваль ряпушки в третий раз пройдет в деревне Вокнаволок в составе Костомукшского городского округа, пишет «64 параллель». Мероприятие состоится 9 и 10 октября, а подготовка к нему же началась.

На фестивале помимо традиционных состязаний по ловле ряпушки будут игры, конкурсы, выступления творческих коллективов, лавки с сувенирами и угощениями и другие развлечения.

Планируется, что фестиваль пройдет на карельском и русском языках.

В прошлом году за состязаниями наблюдали не только костомукшане, но и съемочная группа «Острого репортажа» с Аллой Михеевой из Москвы. (фото vk.com)