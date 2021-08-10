Основателю Пудожского хора Виктору Жемойтуку вручили награду

Руководителю Пудожского народного хора Виктору Жемойтуку вручили награду президента – звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Об этом написал «ВКонтакте» глава Карелии.

Как написал Артур Парфенчиков, у Жемойтука нет начального музыкального образования. Играть на гармони и баяне он учился самостоятельно, подбирая на слух мелодии с грампластинок и песни, которые пели его родители. После школы поступил в Петрозаводское культпросветучилище, затем в Ленинградский институт культуры. После учебы вернулся на малую родину. В 1985 году собрал коллектив, который завоевал сердца поклонников и призы фестивалей и конкурсов.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о награждении хормейстера Пудожского дома культуры летом 2020 года. (фото vk.com)