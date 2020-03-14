Фермеры пожаловались главе Карелии на невозможность получения земель

На сегодняшнем совещании в Олонце фермеры пожаловались главе РК Артуру Парфенчикову, что в Карелии невозможно получить землю сельхозназначения. Несмотря на то, что в республике много пустующих сельхозземель, фермеры получают отказы, и это тормозит развитие фермерских хозяйств и предприятий, сообщает с места событий журналист портала «Петрозаводск говорит».

Парфенчиков распорядился подготовить и провести совещание, специально посвященное проблеме предоставления земельных участков для ведения сельского хозяйства. Парфенчиков попросил пресс-службу распространить информацию о том, чтобы те фермеры, которые не смогли получить землю для сельхозцелей, сообщили о своих проблемах на его страничку в соцсетях.

Глава Карелии отметил, что ситуацию с предоставлением земельных участков необходимо переломить.