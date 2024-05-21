Фамилия Мазуровского появилась на форме «Карельских оружейников»
Общественный деятель и продюсер фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский поддержал команду «Карельские оружейники». Он помог игрокам в американский футбол с новой формой.
«Председатель карельской ассоциации по американскому футболу Юрий Кушнир, не предупредив меня, нанес мою фамилию на майку с номером 1»,
- написал Максим Мазуровский на своей странице в соцсети и пожелал команде дальнейших успехов.
Игроки в американский футбол одерживают победу за победой. Оружейники стали чемпионом в СЗФО, победителем в континентальной лиге и на днях выиграли матч против команды «Витязь» в Подольске.
Команда «Карельские оружейники» начнет новый сезон Первой лиги чемпионата России по американскому футболу в новой форме. На нем разместится логотип фестиваля «Воздух Карелии» (6+). // фото скриншот