«Оружейники» будут играть в форме с логотипом «Воздуха Карелии»

Команда «Карельские оружейники» начнет новый сезон Первой лиги чемпионата России по американскому футболу в новой форме. На нем разместится логотип фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+). Об этом сообщает карельская федерация американского футбола.

Новый комплект игровой формы был приобретен благодаря помощи Максима Мазуровского. Спортсмены выразили благодарность продюсеру «Воздуха Карелии» и пообещали продвигать местный бренд с помощью спортивных побед.

««Оружейникам» тоже знакомо, что такое выступать на стадионах (пусть и не всегда полных), радовать поклонников в разных городах России и продвигать имя родной Республики за ее пределами», - говорится в сообщении федерации. // Фото: vk.com