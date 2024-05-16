Юные футболистки из Петрозаводска победили на первенстве Северо-Запада

Матч футболисток из Петрозаводска и Пскова на первенстве Северо-Запада 16 мая закончился победой наших спортсменок. Они выиграли у соперниц со счетом 6:0, сообщили в пресс-службе мэрии.

В соревнованиях участвовали спортсменки в возрасте до 13 лет.

– Ура! Наши спортсменки снова подарили нам повод гордиться Петрозаводском!

– заявила мэр Инна Колыхматова.

Победители - команда спортивной школы №7 Петрозаводска, она обыграла ФК «Псков» в финальном матче первенства. Наших спортсменок тренирует Алла Григорьева. // фото: администрация Петрозаводска