16 мая 2024, 12:38
Юные футболистки из Петрозаводска победили на первенстве Северо-Запада
Футбольная команда спортшколы №7 обыграли соперниц из Пскова
Матч футболисток из Петрозаводска и Пскова на первенстве Северо-Запада 16 мая закончился победой наших спортсменок. Они выиграли у соперниц со счетом 6:0, сообщили в пресс-службе мэрии.
В соревнованиях участвовали спортсменки в возрасте до 13 лет.
– Ура! Наши спортсменки снова подарили нам повод гордиться Петрозаводском!
– заявила мэр Инна Колыхматова.
Победители - команда спортивной школы №7 Петрозаводска, она обыграла ФК «Псков» в финальном матче первенства. Наших спортсменок тренирует Алла Григорьева. // фото: администрация Петрозаводска