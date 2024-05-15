Карельская лыжница вошла в состав сборной России

Карельская лыжница вошла в юниорскую сборную России по лыжным гонкам. Об этом сообщили в минобразования и спорта РК.

Воспитанница Республиканской спортшколы олимпийского резерва Анна Корякова будет выступать за страну в сезоне 2024/2025.

Лыжница из Карелии стала самой молодой спортсменкой российской сборной. Ее тренируют Ирина, Валентина и Анатолий Мироновы. // фото: минобразования и спорта Карелии