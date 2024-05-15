15 мая 2024, 11:24
Спорт

Карельская лыжница вошла в состав сборной России

Анна Корякова стала самой молодой спортсменкой в юниорской сборной РФ

Карельская лыжница вошла в юниорскую сборную России по лыжным гонкам. Об этом сообщили в минобразования и спорта РК.

Воспитанница Республиканской спортшколы олимпийского резерва Анна Корякова будет выступать за страну в сезоне 2024/2025.

Лыжница из Карелии стала самой молодой спортсменкой российской сборной. Ее тренируют Ирина, Валентина и Анатолий Мироновы. // фото: минобразования и спорта Карелии

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новости Карелии
лыжные гонки
анна корякова