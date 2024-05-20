Карельские гребцы завоевали медали всероссийских соревнований

Карельские спортсмены успешно выступили на 49-й майской регате. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Всероссийские соревнования прошли с 16 по 19 мая в Новгороде. В них приняли участие 27 гребцов из нашей республики.

Серебро стартов удалось завоевать четверке девушек в возрастной группе до 17 лет. За карельскую команду выступали Вера Артемьева, Лина Котова, Ульяна Концевая и Анна Староверкина.

Двойка юношей до 15 лет в составе Андрея Щербака и Глеба Данеляна взяла бронзовые медали. // Фото: «Спорт - норма жизни Карелия»