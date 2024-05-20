20 мая 2024, 11:27
Карельские гребцы завоевали медали всероссийских соревнований
Девушки и юноши из нашей республики успешно выступили в Новгороде
Карельские спортсмены успешно выступили на 49-й майской регате. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Всероссийские соревнования прошли с 16 по 19 мая в Новгороде. В них приняли участие 27 гребцов из нашей республики.
Серебро стартов удалось завоевать четверке девушек в возрастной группе до 17 лет. За карельскую команду выступали Вера Артемьева, Лина Котова, Ульяна Концевая и Анна Староверкина.
Двойка юношей до 15 лет в составе Андрея Щербака и Глеба Данеляна взяла бронзовые медали. // Фото: «Спорт - норма жизни Карелия»