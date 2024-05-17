17 мая 2024, 19:45
Борец из Петрозаводска стал чемпионом России по самбо среди студентов
Арман Багдасарян выиграл соревнования в Ярославле
Спортсмен из Петрозаводска Арман Багдасарян выиграл золото чемпионата России по самбо среди студентов. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Соревнования проходили в Ярославле 14-16 мая. Это был отбор на Универсиаду-2024, которая пройдет в июле в Уфе.
Наш земляк выступал в категории до 79 килограммов и одержал уверенную победу. Арман Багдасарян представляет ПетрГУ. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»