Сборная Карелии взяла бронзу суперфинала школьной баскетбольной лиги

Сборная Карелии успешно выступила в суперфинале школьной баскетбольной лиги. Наша команда завоевала бронзу, сообщает паблик Центра спортивной подготовки.

Финал всероссийских соревнований прошел в эти дни в Краснодаре. Сегодня наши ребята уступили в игре за право сыграть в решающем матче команде Ханты-Мансийского автономного округа.

В поединке за бронзу юные карельские баскетболисты сумели собраться и одержали победу над сборной Ставропольского края. В Петрозаводск едет бронза суперфинала. // Фото: скриншот видео Центра спортивной подготовки