Волейболистки из Петрозаводска взяли серебро престижного турнира

Волейболистки из Петрозаводска взяли медаль отборочного турнира летней Спартакиады по Северо-Западу и завоевали путевку в финал соревнований. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Соревнования по пляжному волейболу прошли в Вологодской области. По их результатам Софья Васичева и София Бондаревская завоевали серебро.

Девушки занимаются под руководством тренера Натальи Ачинович. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»