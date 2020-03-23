«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме

Европейский вещательный союз рассматривает возможность проведения конкурса «Евровидение» в режиме онлайн в этом году. Сообщение об этом появилось в официальном «твиттере» союза.

Организаторы подчеркивают, что речь не идет о конкурсе: артистам могут дать возможность продемонстрировать публике их номера без какого-либо соревнования. По задумке, все это делается для «чествования музыкантов» и «поднятия духа европейцев».

Напомним, ранее организаторы объявили о том, что «Евровидение» в привычном формате в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса.

Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big, представившая для «Евровидения» клип на песню Uno. Ролик взорвал Интернет, на данный момент его посмотрели уже 42 миллиона раз только на Youtube.