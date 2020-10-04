04 октября 2020, 12:58
Политика

Евросоюз не откроет границы для россиян в ближайшее время

Ситуация с коронавирусом по-прежнему не способствует поездкам между странами

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил о невозможности открытия границ с Россией в ближайшее время из-за роста случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».

«Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе»,

— сказал он журналистам.

По его мнению, в ближайшее время открытие границ невозможно. Тем не менее, он предполагает, что к концу октября ситуация может проясниться.

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коронавирус
перспектива