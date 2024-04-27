27 апреля 2024, 17:12
Евгений Плющенко перенес сложнейшую операцию
Знаменитому российскому фигуристу сделали операцию на позвоночнике
Российский фигурист Евгений Плющенко перенес сложнейшую операцию. Об этом бывший спортсмен рассказал на своей странице в соцсети.
Плющенко сделали операцию на позвоночнике. Он поблагодарил своего врача Дмитрия Дзукаева. «Невозможное становится возможным благодаря его золотым рукам. Вы сказали, что я через три месяца буду кататься, а я уже: катаюсь, вращаюсь и прыгаю!», - заявил фигурист.
Евгений Плющенко - двукратный олимпийский чемпион. Также на его счету три золота чемпионата мира по фигурному катанию. // Фото: unsplash.com / Mat Napo