Этой ночью около Крошнозера застрелили волка

В ночь на четверг, 30 ноября, охотники убили волка в Пряжинском районе. Хищника выследили в лесу между селом Крошнозеро и деревней Савиново, сообщили в минприроды Карелии.

Ранее жители Крошнозера сообщали, что стали очень часто видеть волков неподалеку от своих домов.

- Сейчас идут биотехнические мероприятия (выкладка привады) для того, чтобы отвести хищников от Крошнозеро и Пряжи, где участились случаи выхода зверей. Охота на волков активизируется после установления постоянного снежного покрова

– заверили в ведомстве.

Жителей попросили держать домашних животных в вольерах и на огороженной территории около дома. // фото: wirestock/ freepik.com