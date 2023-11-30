В карельском поселке по ночам свободно разгуливают волки

Нынешней осенью жители Крошнозера нередко обнаруживают у себя во дворах волчьи следы.

«У нас под окном дома настоящвя тропа вытоптана. Похоже, что волки ее проделалии – собак на свободном выгуле у нас в селе нет. Волки погуляли по нашему двору, подошли к вольеру с собакой и ушли по направлению к центру поселка»,

— рассказала жительница Крошнозера.

Местные рыбаки подтвердили, что волчьи следы ведут из леса через ламбушку к селу. Ночные гости появляются на сельских улицах с завидной регулярностью. Ранее они оставили отпечатки лап и в других местах. Местные жители публикуют фотографии огромных волчьих следов в соцсетях.

«В наш двор тоже заглядывали, ужин искали. Кстати следы огромные. Длина прыжка волка составила три человеческих шага»,

— сообщает местная жительница.

При появлении хищников, собаки беспокойно лают, хозяева же подумали о безопасности питомцев. У многих домашние животные находятся в закрытых вольерах. Пока никто не пострадал.

Но волки почувствовали свою силу и ведут себя нагло. В ночное время суток, когда в населенном пункте не горят фонари, они чувствуют себя вольготно, спокойно заходят во дворы. Фото: Алина Гапеева, Мария Сенкевич