В Петрозаводске на Бесовецкой подозрительно часто горят «деревяшки»

Текст и фото: Антонина Кябелева

В Петрозаводске на улице Бесовецкой, где расположено немало старых аварийных домов, за последнее время произошло три пожара. Алена, жительница одного из деревянных домов на Бесовецкой, утверждает, что пожары происходят с удивительной регулярностью — раз в две недели. Она опасается за свою жизнь и жизнь своих троих детей.

Ее соседка Татьяна тоже в шоке от последних событий. Она много времени проводит на работе и очень боится, что может остаться без имущества и единственного жилья.

Что же происходит в Октябрьском районе карельской столицы, и почему граждане чувствуют себя абсолютно беззащитными?

На улице Бесовецкой находится немало деревянных домов, могие из которых уже расселили, жители других ждут новоселья в ближайшее время, а третьи, хоть и вынуждены жить в жутких условиях, но в действующую программу расселения аварийного жилья не попали. Алена, к несчастью, живет в доме, который был признан аварийным только в 2018 году. Переезд в новое жилье для ее семьи лишь отдаленная и пока призрачная перспектива.

В квартире на полу перед железной входной дверью лежит диванная подушка, чтобы хоть как-то удержать в доме тепло. Проваливающиеся полы и кривые, пропускающие холодный ветер стены - это полбеды. Сейчас женщина боится не холода и бытовых трудностей, а огня.

Алена рассказала, что пожары начались после того, как жильцам соседнего дома № 14, который попал в действующую программу расселения аварийного жилья, предоставили квартиры.

«После того как уехали последние соседи, возник пожар. Было примерно восемь часов вечера. У меня муж пошел в магазин. Возвращается, а у нас тут пламя полыхает. Это сарайки рядом с домом, который расселили, загорелись. Это было 27 октября. А через две недели подожгли подъезд дома, который теперь пустует. Хорошо, что пожар случился днем. Быстро приехали пожарные и потушили. А еще через две недели опять пожар в том же подъезде, только теперь подожгли квартиру. И хорошо, что снова днем. Опять смогли оперативно вызвать пожарных»,

- рассказала Алена.

Моя собеседница обеспокоена тем, что в запертых квартирах расселенного дома могли остаться газовые баллоны:

«Я знаю, что на первом этаже справа жил мужчина с неадекватным поведением. Квартира находится за железной дверью. Я не уверена, забрал он газовый баллон или нет, и был ли он у него. Но если опять случится пожар, и там остался баллон, то будет взрыв, и моя квартира точно пострадает. Я обратилась с заявкой, чтобы проверили, остались ли в квартирах баллоны. Мне позвонили из газовой службы и сказали, дескать, как мы туда войдем, если квартиры закрыты. Но ведь люди сдавали жилье городу, наверное, и ключи передавали. Я думаю, это как-то можно организовать. Я не знаю, это не моя задача».

В подъезде, где был пожар, пришлось выбивать двери в квартирах. Сейчас туда можно свободно зайти.

Зрелище предстает ужасающее. Одна квартира выгорела почти полностью.

Вторая пострадала значительно меньше, в комнатах сохранились обои, брошенная бывшими хозяевами мебель. Дверей в этих квартирах нет.

Алена рассказала, что через соцсети обратилась в петрозаводскую администрацию:

«Мне ответила какая-то женщина — Инна Колыхматова. Она сообщила, что в правительство Карелии направлена просьба о выделении средств из резервного фонда на снос расселенных домов до конца года».

Пришлось рассказать, что Инна Колыхматова — это руководитель Петрозаводска. «Я в них не разбираюсь», - отмахнулась моя собеседница.

Для нее принципиально, что на все свои обращения она не получает четкого ответа, что сделано для того, чтобы обезопасить жителей соседних домов от возможной трагедии:

«Ладно я живу на первом этаже. Детей через окно выкину. А те, кто живет на втором этаже, что делать будут? У нас в соседнем подъезде на втором этаже живет женщина, которая пережила инсульт. Она не выходит на улицу. Страшно. У меня единственное жилье, родных нет. Если дом сгорит, куда я с детьми пойду»?

Жители домов по Бесовецкой уверены, что деревянные строения кто-то специально поджигает. Алена рассказала, что когда случился пожар в соседнем доме, возле него стоял высокий незнакомый молодой мужчина и снимал на телефон пожар: «Три минуты поснимал, развернулся и ушел. Словно видеоотчет делал. Когда подъезд подожгли, моя соседки видела, как трое мужчин с закрытыми лицами, только глаза были видны, бродили около дома. Они тоже постояли, поснимали и ушли».

Алена вспомнила, что соседний дом по адресу Бесовецкая, 14 а, который находился прямо напротив ее окон, после расселения горел четыре раза: «И его не сносили. Когда он полностью сгорел, только тогда приехали, вырыли котлован, туда все зарыли. Сейчас здесь пустырь. Когда он горел четвертый раз, его хорошо подожгли, шифер у нас тут летал. Даже наш дом поливали пожарные, дом 16 а поливали, сарайки поливали».

Для того чтобы понять тот ужас, который охватывает людей при мысли о возможном поджоге, достаточно посмотреть те видеокадры, которые удалось снять Алене во время недавних пожаров. Рядом находятся дома с газовым оборудованием и газовыми баллонами. До беды буквально шаг. Но такое впечатление, что беспокойство граждан за свою жизнь и жизнь детей во властных структурах не разделяют. Видимо, надеясь, что опять пронесет. А если нет?

Остается добавить, что дома № 14, 16 а и 18 а по улице Бесовецкая в 2023 году должны были снести, чтобы освободить территорию под строительство нового здания городской поликлиники № 3. Судя по информации из карельского Минздрава, в этом году деньги на снос деревянных домов вряд ли выделят. Скорее всего, их выделят в 2024 году. Если к тому времени деревянные строения не сожгут...