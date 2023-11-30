Мать победившей в конкурсе девочки развели на деньги под видом награды

Женщина в одном из поселков Беломорского района сначала порадовалась за дочку, а потом сильно огорчилась. Она думала, что за победу в школьном конкурсе девочку ждет награда, но на самом деле это был обман, сообщили в МВД Карелии.

Девятиклассница победила, об этом написали в соцсетях, а потом 47-летней маме позвонили. Неизвестный сказал, что наградой за победу дочери стала путевка в известный детский лагерь на побережье Черного моря.

Мужчина представился Андреем Юрьевичем и пообещал, что девочка поедет в лагерь на две недели и будет там не только отдыхать, но и учиться по три часа в день.

Он убедил женщину, что большую часть стоимости поездки – 80 тысяч рублей – уже оплатили организаторы. Маме девочки надо доплатить всего лишь 10 800 рублей.

Женщина перевела деньги через онлайн-приложение на продиктованный счёт. Ее попросили также отправить копии документов дочки с ее личными данными на электронную почту.

После того, как мать все сделала, мошенник перестал выходить на связь, а юная победительница конкурса так и не поехала на юг. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com